Журналіст: до 15 вересня ЄС прийме рішення щодо продовження санкцій проти російських компаній

Також санкції будуть продовжені проти терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", термін дії яких закінчується восени. Про це в "Твіттері" написав брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Заборона в'їзду для 150 осіб і заморожування рахунків 37 компаній РФ, сепаратистів та осіб, пов'язаних з анексією Криму, швидше за все, будуть продовжені до 15 вересня", - написав він.

Як повідомив УНІАН, 25 серпня заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Євросоюз у вересні може прийняти рішення про продовження персональних санкцій проти окремих громадян Росії в разі збереження загостреної ситуації на Донбасі.