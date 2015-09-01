Журналіст: до 15 вересня ЄС прийме рішення щодо продовження санкцій проти російських компаній
Євросоюз до 15 вересня прийме рішення про продовження санкцій проти 150 фізичних осіб і 37 компаній Росії.
Також санкції будуть продовжені проти терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", термін дії яких закінчується восени. Про це в "Твіттері" написав брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Заборона в'їзду для 150 осіб і заморожування рахунків 37 компаній РФ, сепаратистів та осіб, пов'язаних з анексією Криму, швидше за все, будуть продовжені до 15 вересня", - написав він.
Як повідомив УНІАН, 25 серпня заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Євросоюз у вересні може прийняти рішення про продовження персональних санкцій проти окремих громадян Росії в разі збереження загостреної ситуації на Донбасі.
EU visa ban & asset freeze for 150 people & 37 entities in #Russia & separatists in #Ukraine & #Crimea likely 2 b rolled-over before Sep 15
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 1, 2015