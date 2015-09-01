Комбат "Січі" не виключає, що інцидент під ВР - спроба дискредитувати добровольчі батальйони

Командир батальйону “Січ” Олександр Писаренко не виключає, що інцидент біля Верховної Ради 31 серпня є спробою дискредитувати добровольчі батальйони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

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“Не можна сказати, що хтось цілеспрямовано знищує наш батальйон. Ні. А добровольчий рух - так. Ви самі бачили: і “Правий сектор”, і “Торнадо”. Коли рік тому потрібні були добровольці затикати фронт - будь ласка. А зараз - виводять з передової лінії, зараз ми не потрібні. Декілька тижнів тому нас вивели з Авдіївки. Це місто просить, щоб ми повернулися, 95-та бригада теж просить, і 53-я теж. Добре. Не повинні міліцейські батальйони знаходитись на передовій. Але в самому місті ми можемо працювати. Там роботи дуже багато: від “сепарів” до засланих з “ДНР”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк підозрюється у киданні гранати під Верховною Радою 31 серпня. За словами комбата «Січі» Писаренка, Гуменюк ще 29 серпня написав рапорт про звільнення зі служби. Водночас він зазначив, що де-юре Гуменюк залишається бійцем батальйону, оскільки рапорт ще не розглянуто.