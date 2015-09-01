Ляшко переходить в опозицію та вимагає винести на всенародне обговорення особливий статус Донбасу

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.

“Ми переходимо в опозицію до нинішнього курсу уряду, президента і чинної парламентської більшості. Я заявляю про офіційну нашу позицію — перехід в опозицію до нинішньої влади”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що Радикальна партія вимагає від влади винести на “всенародне обговорення питання особливого статусу для Донбасу”.

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“Ми вимагаємо від президента, уряду, парламентської більшості винести питання особливого статусу для Донбасу на всенародне обговорення... разом із місцевими виборами у жовтні місяці”, - зазначив Ляшко.

Крім того, він наголосив на вимозі знайти організаторів заворушень біля ВР 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, фракція Радикальної партії сьогодні заявила про вихід зі складу коаліції.