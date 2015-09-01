В БПП не засмутились через вихід фракції Ляшка з коаліції: Ми здатні працювати і без Радикальної партії

Про це він сказав в коментарі журналістам з приводу заяви РПЛ про вихід зі складу коаліції, передає кореспондент УНІАН.

Він наголосив: "В коаліції на сьогоднішній день достатньо голосів навіть без Радикальної партії, і ми здатні працювати, здатні просувати реформи".

Кононенко зазначив, що в коаліції "було 302 голоси, і при 282 коаліція зможе достатньо ефективно працювати, приймати закони і працювати далі у ВР".

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На уточнююче запитання журналістів, що в такому випадку немає 300 голосів для ухвалення змін до Конституції, Кононенко відповів, що питання змін до Конституції “це не питання коаліції, а це питання всього парламенту. Тому ми маємо надію, що коли ми дійдемо до голосування по цьому питанню (йдеться про зміни до Конституції в частини про децентралізацію — УНІАН), то ми знайдемо підтримку і голоси не тільки у членів коаліції, а й в інших депутатів парламенту”.

За словами Кононека, для нього заява фракції Радикальної партії була несподіванкою, і про неї він дізнався із ЗМІ.

Кононенко вважає, що і фракція Радикальної партії, і "Самопоміч" "мають нести моральну відповідальність за те, що відбулося вчора. Бо їхні дії в парламенті спровокували учора жертви і ті події, які відбулися біля ВР".

"Це їхня, я підкреслюю, моральна відповідальність", - наголосив Кононенко.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо і фракція "Самопоміч" вийде з коаліції, Кононенко нагадав, що вчора з фракції було виключено 5 депутатів, і це свідчить про проблеми всередині самої фракції.

Як повідомляв УНІАН, фракція Радикальної партії вийшла зі складу коаліції.