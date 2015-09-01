МВС викликає на допит лідерів "Свободи" через події під Радою

Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування провадження про сутички під Верховною Радою 31 серпня викликає на допит лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока та інших керівників партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

Читайте такожПрезидент вимагає надати статус учасників АТО загиблим під Радою бійцям

"У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактами групового порушення громадського порядку, вчинення масових безладів, спричинення шкоди життю та здоров’ю працівників правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків та незаконного поводження зі зброєю сьогодні шляхом надання повісток викликано на допит до Головного слідчого управління МВС близько 30 осіб. У тому числі: Тягнибока Олега Ярославовича (Київ, лідер ВО“Свобода“), Сиротюка Юрія Миколайовича (Тернопіль, член ВО “Свобода“), Швайку Ігоря Олександровича (Харків, голова харківської обласної організації ВО “Свобода“), Криворучка Ігоря Олеговича (Київська область, Біла Церква, голова Соціал-націоналістичного руху “Соціал-національна асамблея“), Бойка Сергія Олександровича (Київська область, Бровари, активіст ВО “Свобода“), Сабія Ігоря Михайловича (Хмельницька область, Кам’янець-Подільський, член ВО “Свобода“)", - зазначається у повідомленні МВС.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Читайте такожТеракт під Радою: всі відео вибуху гранати, кинутої свободівцем з "Січі"

До ЄРДР внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 348 (вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення), Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, мітинг був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.