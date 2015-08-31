Сутички під Радою припинилися, однак мітингарі не розходяться і вимагають відставки Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, мітингарі назвали всіх депутатів, які попередньо схвалили зміни до Основного закону, - зрадниками України.

Організатори акції вимагають відставки президента України Петра Порошенка.

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Зі сцени мітингарі закликають українських громадян не миритися з діями влади та виходити на протести.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. "За" проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього біля ВР почалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.