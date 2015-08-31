Сутички під Радою припинилися, однак мітингарі не розходяться і вимагають відставки Порошенка
Сутички біля Верховної Ради України припинилися, учасники мітингу продовжують спокійно протестувати проти змін до Конституції щодо децентралізації.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингарі назвали всіх депутатів, які попередньо схвалили зміни до Основного закону, - зрадниками України.
Організатори акції вимагають відставки президента України Петра Порошенка.
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Зі сцени мітингарі закликають українських громадян не миритися з діями влади та виходити на протести.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. "За" проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.
Після цього біля ВР почалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.