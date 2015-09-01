Щодо відставки Вощевського була лише усна заява - Зубко

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє, що про відставку віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського була лише усна заява.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зубко сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи написав Вощевський відповідну заяву.

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“Була заява лише лідера фракції Радикальної партії про те, що він напише заяву”, - сказав Зубко і заувжив, що будь-яку відставку приймає парламент.

За словами віце-прем’єра, заява має бути продемонстрована.

Як повідомляв УНІАН, голова Радикальної партії Олег Ляшко заявив сьогодні, 1 вересня, про вихід фракції РП із коаліції та зауважив, що Вощевський як представник цієї політичної сили складає з себе повноваження віце-прем'єр-міністра.