Фракція Ляшка вийшла з коаліції

Про це заявив в коментарі журналістам лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

«Учора в парламенті була створена фактично нова коаліція за участю Партії регіонів», - сказав Ляшко.

Він наголосив, що фракція Радикальної партії “не бачить за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично була знищена вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, всупереч позиції більшості фракцій коаліції, внесли до парламенту питання змін до Конституції — і як наслідок - смерті на майдані перед Верховною Ради, це криваві провокації, внаслідок яких постраждали сотні людей”.

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Також Ляшко наголосив, що фракція Радикальної партії “не вважає за можливе перебувати в коаліції, яка не здатна проводити курс на підвищення рівня життя людей, на вирішення соціальних проблем людей, в результаті діяльності якої фактично сьогодні ми маємо реванш банди Януковича, ми фактично сьогодні маємо нову коаліцію у Верховній Раді”.

“Тому від імені фракції Радикальної партії я повідомляю про наше рішення про вихід із коаліції. Мені надзвичайно важко, мені надзвичайно прикро повідомляти про це рішення, але ми вимушені це зробити...”, - наголосив Ляшко.