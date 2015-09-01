Китай привітав перемир'я на Донбасі

Як повідомляє прес-служба МЗС Китаю, про це заявила офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чуньін сьогодні на брифінгу у Пекіні.

"Китайська сторона вітає всі зусилля для розв'язання кризи в Україні шляхом політичного діалогу. У Китаї сподіваються, що всі відповідні сторони вживатимуть справжніх дій для впровадження Мінської угоди та спільно підтримуватимуть мир, безпеку та стабільність як в Україні, так і у всій Європі", - сказала представник МЗС Китаю, відповідаючи на запитання про позицію Китаю щодо можливої в найближчий час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко не виключив, що переговори лідерів «нормандської четвірки» в режимі телефонної конференції відбудуться найближчим часом.

31 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» - президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Путіна узгоджується, а до середини вересня пройдуть переговори голів МЗС «четвірки».