Меркель озвучила умову зустрічі лідерів "нормандської" четвірки
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" за участі Німеччини, Франції, України та Росії можлива за умови досягнення прогресу на Донбасі.
Як повідомляє Reuters, Меркель у понеділок, 31 серпня, заявила, що на сході України досягнуто менше прогресу, ніж на це очікувалося, і що не було планів для проведення нової зустрічі за участі лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення наступних кроків.
"Ми погодились, що ми проведемо телефонну розмову в якості наступного кроку, і також може відбутися зустріч міністрів закордонних справ", - сказала Меркель.
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Канцлер Німеччини наголосила, що чотирьохстороння зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися тільки у тому випадку, якщо буде досягнуто прогресу в розв'язанні кризи на сході України.
Також Меркель привітала голосування Верховної Ради України за зміни до Конституції у частині децентралізації, які створять передумови для особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.