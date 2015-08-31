Меркель озвучила умову зустрічі лідерів "нормандської" четвірки

Як повідомляє Reuters, Меркель у понеділок, 31 серпня, заявила, що на сході України досягнуто менше прогресу, ніж на це очікувалося, і що не було планів для проведення нової зустрічі за участі лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення наступних кроків.

"Ми погодились, що ми проведемо телефонну розмову в якості наступного кроку, і також може відбутися зустріч міністрів закордонних справ", - сказала Меркель.

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Канцлер Німеччини наголосила, що чотирьохстороння зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися тільки у тому випадку, якщо буде досягнуто прогресу в розв'язанні кризи на сході України.

Також Меркель привітала голосування Верховної Ради України за зміни до Конституції у частині децентралізації, які створять передумови для особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.