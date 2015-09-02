Депутати Ляшка посеред ночі вимагали зустрічі з Порошенком через те, що депутат від БПП "зламав ребро" їх колезі (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один из нардепів Андрій Лозовий.

"Приїхали з колегами Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Serhii Skuratovskyi,Sergey Rybalka, Dmytro Linko, Олег Купрієнко, Алексей Кириченко,Олексій Ленський до Адміністрації Президента. Не пускають", - зазначив Лозовий.

За його словами: "депутат від БПП Олег Барна сьогодні зламав ребро депутату від патріотичної опозиції Юрію Чижмарю. Вимагаємо зустрічі з Президентом".

Приїхали з колегами Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Serhii Skuratovskyi, Sergey Rybalka, Dmytro Linko, Олег Купрієнко, Алексе... Posted by Андрій Лозовий on Tuesday, September 1, 2015

У коментарі Українській правді Лозовий зазначив, що сутичка між депутатами Барною і Чижмарем відбулася через позицію РП щодо змін до Конституції.

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у своєму Facebook зазначив, що депутати намагаються потрапити до АП для зустрічі з Порошенком з вимогою припинити напади і репресії проти опозиційних народних депутатів.

"Депутат від президенської фракції Олег Барна після ефіру зламав ребро опозиційному депутату від Радикальної партії Юрію Чижмарю. Зараз намагаємося зайти в адміністрацію Президента Порошенка, щоб зустрітися з ним і вимагати припинити напади і репресії проти опозиційних народних депутатів. Вхід в адміністрацію заблокувала державна охорона, хоча мені відомо, що зараз в АП знаходяться і Порошенко, і прем'єр-міністр, і глава МВС. Ми вимагаємо зустрічі з нинішніми тимчасовими керівниками України, щоб вимагати припинення репресій, як це було за часів Януковича", - написав Ляшко.

Депутат від президенської фракції Олег Барна після ефіру зламав ребро опозиційному депутату від Радикальної партії Юрію ... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, September 1, 2015

Водночас депутат від БПП Барна заявляє, що сутички із Чижмарем не було.

"Кого ви слухаєте. Бійки між нами не було. Це брехня. Я ребра не ламав", - запевнив він "Українську правду".

Разом із тим, Лозовий продовжує наполягати, що бійка відбулася близько 21.00, і Чижмар зараз у лікарні. За його словами, депутат РП зробив рентген-знімок, а "журналісти NewsOne, де стався інцидент, це (факт бійки) підтвердять".

Лозовий також повідомив, що до АП викликали поліцію.

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Як повідомляв УНІАН, фракція Радикальної партії вийшла із складу парламентської коаліції. Ляшко наголосив, що "фракція Радикальної партії “не бачить за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично була знищена вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, всупереч позиції більшості фракцій коаліції".