Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Гвоздьова і Насірова

За постанову про дострокове припинення повноважень Гвоздьова (№ 2112а) проголосували 269 народних депутатів із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

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Перший заступник голови комітету Ради з питань регламенту Павло Пинзеник на засіданні парламенту зазначив, що Гвоздьов написав заяву про складення повноважень у зв'язку з призначенням його у червні на посаду в.о. президента - генерального конструктора державного підприємства "Антонов".

За постанову "Про дострокове припинення повноважень народного депутата Романа Насірова" (№2545а) проголосували 268 із 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Павло Пинзеник нагадав, що Роман Насірова 5 травня було призначено головою Державної фіскальної служби.

Михайло Гвоздьов пройшов до парламенту за списком БПП під № 53, Роман Насіров - під №51.