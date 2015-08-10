Купрій звернувся до ГПУ щодо наявності порушення закону у діях депутатів-сумісників Насірова та Гвоздьова

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УКРОП», про це йдеться в заяві Купрія про кримінальне правопорушення, надісланій Шокіну.

За словами Купрія, ще 5 травня 2015 року Насірова було призначено на посаду голови Державної фіскальної служби, а Гвоздьов 15 червня став в.о. президента ДП «Антонов».

«Разом з тим, згадані особи, порушуючи ст. 78 Конституції України та ст. 3 Закону «Про статус народного депутата України», досі не склали депутатських повноважень у відведений законом строк та продовжують користуватися пов’язаними з цим статусом вигодами, завдаючи збитків державному бюджету України», - наголосив Купрій.

Він закликав генерального прокурора внести відомості про наявні кримінальні правопорушення за вищенаведеними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань, провести належне досудове розслідування вказаних кримінальних порушень і притягнути усіх винних до кримінальної відповідальності.

«З метою притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності (прошу) внести до Верховної Ради України подання про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Насірова Романа Михайловича та Гвоздьова Михайла Олексійовича», – йдеться у заяві Купрія.

Як відомо, стаття 78 Конституції передбачає, що народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

«У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у 20-денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України», - йдеться у цій статті Конституції.

Крім того, Закон «Про регламент Верховної Ради України» серед повноважень голови ВР передбачає необхідність звернення «до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності».