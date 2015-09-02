"Самопоміч" хоче переголосувати зміни до Конституції в першому читанні і збирає підписи нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк у коментарі журналістам.

"Ми пропонуємо зараз збирати 150 підписів для того, щоб повернути це все до першого читання. Тому що цей закон не витримує критики", - сказав він.

На запитання, скільки підписів уже зібрано і коли збір підписів почався, Березюк зазначив, що це поки ідея і збір підписів не розпочато.

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"Ми не хочемо це самі починати. Ми хочемо це разом починати", - сказав Березюк.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. "За" проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі. "Проти" - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.

Із фракції "Самопомочі" 26 депутатів проголосували "проти", 5 - "за": Ганна Гопко, Павло Кишкар, Вікторія Пташник, Остап Єднак та Вадим Кривенко. Їх вже виключили з фракції.