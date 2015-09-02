Засідання комітетів Ради найгірше відвідують нардепи-мільйонери (інфографіка)
Найгірше відвідують засідання комітетів Верховної Ради нардепи, які заробляють понад мільйон гривень.
Про це свідчать дані аналізу декларацій народних депутатів громадською мережею "Опора".
Активісти проаналізували усі оприлюднені декларації депутатів і поділили їх на чотири групи:
дохід до 100 тис. грн – 93 нардепи;
від 100 до 500 тис. грн – 180 депутатів;
від 500 тисяч до 1 мільйона – 44 нардепи;
понад 1 мільйон – 96 депутатів.
Найчастіше відвідують засідання комітетів депутати з рівнем доходів від 500 тис. до 1 млн гривень.
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На другому місці - так звані найбідніші депутати, а на третьому – депутати з доходом від 100 до 500 тис. гривень.
Наголосимо, що найгірше на засідання ходять народні обранці з доходом у понад мільйон гривень.