Засідання комітетів Ради найгірше відвідують нардепи-мільйонери (інфографіка)

Про це свідчать дані аналізу декларацій народних депутатів громадською мережею "Опора".

Активісти проаналізували усі оприлюднені декларації депутатів і поділили їх на чотири групи:

дохід до 100 тис. грн – 93 нардепи;

від 100 до 500 тис. грн – 180 депутатів;

від 500 тисяч до 1 мільйона – 44 нардепи;

понад 1 мільйон – 96 депутатів.

Найчастіше відвідують засідання комітетів депутати з рівнем доходів від 500 тис. до 1 млн гривень.

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На другому місці - так звані найбідніші депутати, а на третьому – депутати з доходом від 100 до 500 тис. гривень.

Наголосимо, що найгірше на засідання ходять народні обранці з доходом у понад мільйон гривень.