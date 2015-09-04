"Все це брехня та наклепи": Тягнибок заявив, що не причетний до подій під ВР та судитиметься з Аваковим

Лідер "Свободи" Олег Тягнибок стверджує, що не є терористом і не причетний до трагічних подій під Верховною Радою 31 серпня.

Про це він заявив журналістам перед допитом в управлінні з боротьби з організованою злочинністю, пише Українська правда.

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"Я ніколи не був і не є терористом. Я ніколи не створював ніякої терористичної організації. Все це брехня, все це наклепи, все це бажання розправитися зі мною і з моїми політичними побратимами", – стверджує він.

Також Тягнибок заявив, що судитиметься з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який, за його словами незаконно звинуватив його у смертях нацгвардійців внаслідок сутичок у понеділок.

"Міністр внутрішніх справ Аваков, не як, напевно, міністр внутрішніх справ, а як представник політичної сили, якій опонує ВО "Свобода", він зразу призначив винних без суду і слідства. І я хочу проінформувати, що з цього приводу ми подали відповідні звернення і готуємо позови до суду щодо порушення наших конституційних прав", – сказав він.

Як відомо, 31 серпня під Верховною Радою зібралися люди, невдоволені наміром депутатів підтримати у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Багато з них були з атрибутикою "Свободи". Тягнибок виступив перед натовпом і заявив, що Рада хоче прийняти зміни в інтересах Путіна, які начебто звільнять ватажків терористів від покарань.

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Після голосування почалися сутички натовпу з нацгвардійцями, під час якого радикали кинули в нацгвардійців бойову гранату. В результаті троє бійців Нацгвардії наразі померли у лікарнях від отриманих травм, ще декілька перебувають у важкому стані.

Представника "Свободи" Ігорю Швайці та Юрію Сиротюку вже висунули підозри.