Клімкіна попросили розповісти, до яких наслідків у відносинах з ЄС може призвести теракт під Радою

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що після заворушень біля Верховної Ради Європейський Союз очікує від України єдності політичних сил навколо проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільному засіданні комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та у закордонних справах.

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Зокрема, голова Комітету ВР з євроінтеграції Ірина Геращенко запитала Клімкіна, які наслідки у відносинах з Європейським Союзом можуть мати для України трагічні події біля будівлі парламенту 31 серпня.

Глава МЗС зазначив, що це є "не просто запитання, а надзапитання". Він поінформував, що розмовляв майже з усіма міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.

Клімкін стверджує, що головний сигнал з боку ЄС - це підтримка європейської демократії в Україні.

"Для всіх них - розвиток саме європейської моделі демократії (оскільки існують різні моделі) є абсолютною передумовою того, що Україна буде успішно просуватись на шляху до Європейського Союзу...", - заявив міністр.

Водночас, він наголосив, що у Євросоюзі від України очікують "єдності політичних сил навколо логіки реформ, саме європейських реформ, європейського порядку денного й ефективної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Постраждали близько 150 осіб, від поранень померли троє солдатів Нацгвардії.