Порошенко запросив президента Польщі відвідати Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося на зустрічі Порошенка зі спеціальним посланником президента Польщі державним секретарем Канцелярії Кшиштофом Щерським.

Глава Української держави висловив вдячність Польщі за незмінну активну позицію та солідарність у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені, зокрема на шляху європейської інтеграції.

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Президент наголосив на потенціалі та важливості розвитку відносин між країнами. Зокрема, особливої уваги Україна приділяє посиленню військово-технічної співпраці, в тому числі в рамках україно-польсько-литовської бригади.

Щерський підтвердив незмінність позиції польського президента щодо продовження стратегічного партнерства між країнами.

Співрозмовники обговорили «дорожню карту» контактів лідерів України та Польщі.

Глава Української держави запросив президента Польщі Анджея Дуду відвідати Україну.

«Розвиток наших відносин зробить країни більш сильними та посилить рівень довіри», – впевнений Порошенко.

Сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації на Донбасі. Президент України повідомив, що протягом 6 діб зберігається режим припинення вогню, що «дає обережну надію на мирний розвиток процесу».

Співрозмовники наголосили на важливості об’єднання зусиль міжнародного співтовариства у встановленні миру в Україні та збереженні безпеки в Європі.

«Пан Дуда запевнив, що одне з найважливіших завдань у зовнішній політиці – безпека та досягнення миру в регіоні. У цьому контексті розвиток ситуації в Україні критично важливий», – відзначив держсекретар Канцелярії президента Польщі.

Під час зустрічі було наголошено на деструктивності позиції терористів щодо намірів провести незаконні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підривають Мінський процес.

Також було обговорено хід конституційної реформи в Україні, зокрема, у сфері децентралізації. Президент наголосив, що реформа з децентралізації базується на польській моделі та при активній підтримці польських експертів.

Порошенко подякував за теплі привітання, направлені Дудою на адресу президента України та українського народу з нагоди Дня незалежності України.