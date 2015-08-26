Президент Польщі: Європа повинна вимагати від РФ повернення Криму Україні

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у розмові з німецьким виданням Bild, передає Польське радіо. Він заявив, що під час свого візиту до Берліна у п’ятницю розмовлятиме про посилення тиску на Москву, аби закінчити війну та досягти тривалого миру в Україні.

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Президент Польщі позитивно оцінив роль Берліна у врегулюванні конфлікту в Україні. "Вважаю, що канцлер Меркель займає дуже тверду позицію щодо Росії. Я хотів би, щоб уся Європа підтримувала її позицію. Тільки так вдасться досягти конкретних результатів – реального завершення конфлікту, а не його замороження", – сказав він.

Як підкреслив Анджей Дуда, Росія порушила міжнародне право. "Не можна цього ігнорувати. Ми повинні домагатися повернення статусу-кво", – сказав він. Польський президент наголосив, що Європа має вимагати від Росії повернення анексованого Криму.

На запитання про вступ України до НАТО та Євросоюзу Анджей Дуда сказав, що "загалом" треба допомагати Україні інтегруватися, хоча нині ця тема не є на порядку денному. "Спочатку треба встановити тривалий мир та стабільні для цього умови", – зазначив він.

Президент Польщі підтвердив також, що наполягатиме на більшій присутності НАТО в Центральній та Східній Європі, у тому числі в Польщі. Він нагадав, що перші рішення щодо цього були прийняті під час саміту Альянсу в Ньюпорті.

Анджей Дуда звернув увагу, що рішення, досягнуті в Мінську мають бути виконані до 31 грудня. "Питання звучить – що далі?", – зауважив політик. На його думку, треба обдумати ідею розширення міжнародної участі «у мирному процесі в Україні". "Мета – це тривалий, справедливий мир", – сказав президент.

Президент Польщі також наголосив на збереженні добрих взаємин із "найбільшим та найважливішим з політичної та економічної точки зору сусідом Польщі – Німеччиною".

У розмові для видання президент Дуда заявив, що Німеччина не повинна очікувати з його боку революції, а радше кількох конкретних речей на лінії Варшава–Берлін. Він додав, що Польща прагнутиме, аби її голос чули в Європі. На його думку, ЄС має пристосуватися до майбутніх викликів, «особливо у східній частині цього континенту".