У Мін'юсті розповіли, що допоможе повернути викрадені режимом Януковича $1,5 мільярда

Про це заявив на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що йдеться про введення в Україні режиму спеціальної конфіскації до тих осіб, які причетні до корупційних злочинів і до режиму Януковича».

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Він сказав, що по суті колишні високопоставлені чиновники режиму Януковича ухиляються від слідства і ховаються в Російській Федерації.

За його словами, доцільно було б ухвалити цей законопроект в першому читанні, а до другого читання він повинен бути допрацьований, щоб отримати експертну оцінку.

Петренко наголосив, що ухвалення законопроекту необхідне для того, «щоб наші правоохоронні органи могли згідно із законом, який відповідає європейським стандартам, провести спецконфіскацію тих коштів, які належать українському народу, йдеться як мінімум про 30 млрд грн або 1,5 млрд дол., які вже зараз заарештовані українським урядом».