Рада не включила до порядку денного документ про конфіскацію майна колишніх чиновників часів Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного відбувалося два голосування, але в першому випадку було набрано 198 голосів народних депутатів, у другому — 214.

Законопроектом передбачено, що особливий режим спеціальної конфіскації грошей, цінностей та іншого майна застосовується до майна: усуненого з поста президента Віктора Януковича; колишнього в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова; колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова; колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової; колишнього глави Адміністрації президента Андрія Клюєва; колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка; колишнього народного депутата від Партії регіонів Сергія Клюєва; власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка; колишнього міністра юстиції Олени Лукаш; колишнього народного депутата від Партії регіонів, керівника Головного управління з питань судоустрою АПУ Андрія Портнова; колишнього народного депутата від Партії регіонів Артема Пшонки; колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки; колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (Розенберга); колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника; колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова; колишнього голови СБУ Олександра Якименка; сина усуненого з поста президента Віктора Януковича - Олександра; колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка; міського голову Харкова Геннадія Кернеса; колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка; колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Генеральний прокурор України звертається з клопотанням про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна до суду за зверненням секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступника генпрокурора, міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України, голови Служби безпеки України.

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В законопроекті визначено, які документи мають бути додані до клопотання.

Клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна розглядається судом впродовж 10 робочих днів з дня його надходження до суду за участю представника Генеральної прокуратури України, представника Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, якщо клопотання подано на підставі звернення секретаря Ради національної безпеки і оборони України, міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України, голови Служби безпеки України, а також за участю ряду фізичних осіб, їхніх представників (за наявності) та/або представників ряду юридичних осіб. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

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Якщо у клопотанні про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна обґрунтована необхідність накладення арешту на таке майно, суд не пізніше наступного робочого дня з дня одержання клопотання накладає арешт на відповідне майно.

Відповідно до законопроекту, особливий режим спеціальної конфіскації майна застосовується незалежно від наявності обвинувального вироку у кримінальному провадженні та незалежно від злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження.

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При відмові у застосуванні особливого режиму спеціальної конфіскації майна суд одночасно скасовує арешт. Відмова у застосуванні особливого режиму спеціальної конфіскації майна не є підставою для скасування арешту майна, накладеного під час кримінального провадження.