Порошенко: Росію треба позбавити права вето у Радбезі ООН

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю "Голосу Америки". Зокрема, на думку Петра Порошенка, Росія може залишатися в Радбезі, проте вона "повинна бути позбавлена права вето в тих конфліктах, у яких вона є учасницею".

Читайте такожПорошенко: "Нормандський формат" - це потужна проукраїнська коаліціяПрезидент України вважає, що подібний крок не тільки зробить механізми Радбезу більш ефективними, він поверне цим механізмам ефективність, оскільки зараз Радбез просто блокується і не в змозі виконувати свою роль.

"У нас немає іншої альтернативи. Якщо ви приймаєте рішення, яке може бути заблоковане Радою Безпеки, то повинна бути альтернатива для підтримки безпеки в світі. Для нас це дуже важливо", - наголосив Петро Порошенко.

Він нагадав, зокрема, ветування Росією в Раді Безпеки ООН ініціативи про створення міжнародного трибуналу для розслідування причин катастрофи рейсу MH17 над окупованим проросійськими бойовиками Донбасом.

Водночас Порошенко висловив сподівання на створення відповідного міжнародного трибуналу в ході Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

"Я сподіваюся. Було б надзвичайно несправедливо по відношенню до 290 жертв з різних країн усього світу ...це була терористична атака. І ми разом з представниками Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Малайзії – усього світу – вимагаємо відповідальності за цю катастрофічну терористичну атаку. Весь світ має право знати, хто відповідальний", - підкреслив Петро Порошенко.

"Я не знаю, чи станеться це – я був би щасливий, якби це сталося на сесії Генеральної асамблеї, або на наступний день, в будь-якому випадку процес продовжиться", - додав президент України.