Порошенко у річницю Мінських домовленостей: альтернативи їм не існує

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві після відвідування Київського регіонального центру тестування кандидатів на посади прокурорів, перших заступників та заступників керівників місцевих прокуратур.

“Сьогодні рівно рік Мінським домовленостям... Альтернативи Мінським домовленостям не існує, якщо ми хочемо припинити окупацію, вийти на український кордон. Якщо ми хочемо повернути ці проблемні території Україні. Якщо ми хочемо звільнити заручників, які незаконно тримаються як на окупованих територіях, так і в РФ”, - сказав президент.

При цьому Порошенко підкреслив, що в цьому процесі дуже важлива роль ОБСЄ.

Також, за його словами, ключова позиція Мінських домовленостей в тому, що противнику не вдалося світу представити ситуацію на Донбасі як внутрішній конфлікт в Україні.

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“Це не є внутрішнім конфліктом, і 5 вересня ми успішно всьому світові довели і він побачив, що це є пряма агресія РФ проти вільної суверенної незалежної держави Україна”, - підкреслив Порошенко, зауваживши, що саме тому формат Мінських переговорів включав представників Росії, України і ОБСЄ.