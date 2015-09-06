Мітинг у Молдові: під Генпрокуратурою відбулися зіткнення з поліцією

За наявною інформацією, поліція затримала п'ятьох членів організації, в тому числі і активіста "Антифа" Павла Григорчука. В його сумці були виявлені металеві ланцюги і замки.

Для наведення порядку до місця інциденту залучені десятки поліцейських, які сформували живий коридор, повідомляє publika.md.

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Як стало відомо, в результаті зіткнення постраждав один чоловік, який був госпіталізований.

Між тим, протест триває, агресивно налаштовані прихильники Руху "Антифа", які зібралися біля генеральної прокуратури, скандують: "Геть злодіїв!" і закликають людей не бути пасивними.

Пізніше активісти руху "Антифа" заблокували частину вулиці Бенулеску-Бодоні і Діордіца. Раніше стало відомо про встановлення протестувальниками несанкціонованих наметів біля будівлі Генеральної прокуратури. Ще дві людини затримані.

Як повідомляв, в Кишеневі мітингувальники вимагають відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.