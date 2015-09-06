Президент розпочав зустріч з директором-розпорядником МВФ

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Очікується, що під час зустрічі відбудеться обговорення ситуації у фінансово-економічному секторі України та імплементації положень другого Меморандуму про економічну та фінансову політику двосторонньої програми «Механізм розширеного кредитування», укладеної між Україною та МВФ терміном на 4 роки.

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Сторони також планують обговорити перебіг та перспективи впровадження реформ в Україні, зокрема у податковій, банківській та кредитно-фінансовій сферах, а також у боротьбі з корупцією.