Завтра Порошенко зустрінеться з головою МВФ Лагард

У неділю, 6 вересня, відбудеться зустріч президента Петра Порошенка з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуватиме з візитом в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

О 18.00 відбудеться зустріч президента і голови МВФ з представниками засобів масової інформації.

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Як повідомляв УНІАН, за даними заступника керівника Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільяма Мюррея, візит Лагард до України матиме короткостроковий характер.

Крім того, 22 вересня очікується візит місії ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для переговорів з владою щодо другого перегляду програми співпраці між Україною і МВФ.

У центрі уваги будуть питання продовження реформ, запровадження нової податкової політики, а також виконання зобов'язань України з подолання корупції.

Попередня місія МВФ працювала в Україні з 12 травня по 11 червня. Фонд визначив, що на той час Україна досягла критеріїв ефективності виконання програми реформ, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, а також встигла прийняти ряд законів, що дозволяють продовжити реформи. Документи, зокрема, стосувалися розподілу прибутку НБУ, посилення незалежності Нацбанку, обов'язки чиновників декларувати майно, встановлення економічно обґрунтованих тарифів і оздоровлення "Нафтогазу".

Крім того, МВФ зазначив ознаки відновлення економічної стабільності в Україні, хоча і погіршив прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року до 9% в порівнянні з виданими у квітні прогнозом на 5,5%. Одночасно МВФ погіршив прогноз інфляції за підсумками року - до 46%, що також значно гірше за попередній прогноз у 27%.