Сноуден розчарувався в Росії через придушення свободи в інтернеті
18:17, 06 вересня 2015Політика
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Екс-співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден розкритикував Росію за придушення свободи в інтернеті і втручання в особисте життя громадян.
Едвард Сноуден / Скриншот The Guardian
Про це Сноуден заявив під час церемонії присудження йому норвезької премії імені Б’єрнстьєрне Б’єрнсона, повідомляє німецькі видання Spiegel.
Згідно з повідомленнм, Сноуден піддав критиці обмеження свободи мислення в Росії, передає Українська правда.
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У своїй промові Сноуден назвав прагнення російської влади дедалі більше контролювати інтернет і те, що думають люди "докорінно неправильним". Також Сноуден зазначив, що контроль над інтернетом є "політичною помилкою".
При цьому втікач, якому свого часу Росія надала притулок, заявив, що вважав би за краще знову жити в США.
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