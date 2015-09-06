Сноуден розчарувався в Росії через придушення свободи в інтернеті

Про це Сноуден заявив під час церемонії присудження йому норвезької премії імені Б’єрнстьєрне Б’єрнсона, повідомляє німецькі видання Spiegel.

Згідно з повідомленнм, Сноуден піддав критиці обмеження свободи мислення в Росії, передає Українська правда.

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У своїй промові Сноуден назвав прагнення російської влади дедалі більше контролювати інтернет і те, що думають люди "докорінно неправильним". Також Сноуден зазначив, що контроль над інтернетом є "політичною помилкою".

При цьому втікач, якому свого часу Росія надала притулок, заявив, що вважав би за краще знову жити в США.