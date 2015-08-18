Петербурзький суд визнав існування "фабрики тролів"

Колишня співробітниця ТОВ "Інтернет-дослідження" Людмила Савчук вчора виграла в Петроградському районному суді Санкт-Петербурга процес проти роботодавців, які організували так звануфабрику інтернет-тролів, що спеціалізується на публікації в мережі "провладних" політичних коментарів, пише КоммерсантЪ.

В ході процесу компанія офіційно оформила зі звільненою активісткою контракт і виплатила їй борги по зарплаті. Але головною перемогою правозахисники вважають офіційно отримане досьє компанії, передання гласності її діяльності та визнання завданої Савчук моральної шкоди, яку вона оцінила в 1 руб.

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Нагадаємо, приводом для процесу, який стартував 1 червня, послугувала недовга кар'єра Людмили Савчук в спецвідділі компанії. Згідно з позовом, вона влаштувалася на роботу 2 січня 2015 року за оголошенням в інтернеті. В оголошенні пропонувалося займатися написанням коментарів і постів в інтернеті на задану тему. Єдиним документом, який їй запропонували підписати при влаштуванні на роботу, була підписка про нерозголошення у ЗМІ інформації про діяльність компанії. В обов'язки співробітниці входило, зокрема, написання не менше п'яти "провладних" коментарів на день на політичні теми відповідно до видаваних начальством техзавданням. Крім того, вона повинна була вести власний блог на задані теми, звітуючи щодо його рейтингу.

Плодом колективної творчості відділу було впровадження у мережу постів від імені нібито проживаючої у Петербурзі "ворожки по кришталевій кулі". Зарплата за цю роботу становила 40-50 тис. руб. на місяць, проте заявниця отримала її лише за січень, а в березні була звільнена без оформлення трудових відносин. В ході процесу відповідачі добровільно оформили договір з Савчук і виплатили зарплату, тому позовні вимоги в цій справі стосувалися тільки компенсації моральної шкоди за порушення трудових і немайнових прав.

Сама Савчук та її представники "Команди 29", що спеціалізується в сфері свободи інформації, вважають перемогою сам факт офіційного оприлюднення діяльності "фабрики тролів".

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Представник відповідача Костянтин Чернишов вчора заявив "Ъ", що компанія займалася соціологічними та маркетинговими дослідженнями, а про "тролінг" йому нічого не відомо. Людмила Савчук, в свою чергу, сказала "Ъ", що її завданням було довести в суді факт організованого поширення недостовірної інформації в інтернеті від імені неіснуючих персонажів. Крім Савчук "тролями" в ряді афільованих з "Інтернет-дослідження" структур вдалося попрацювати і іншим впровадженим в них петербурзьким журналістам, але в суді оприлюднена ними інформація вперше була оголошена офіційно.