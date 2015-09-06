Влада і народ України повинні невпинно боротися з корупцією – директор МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила у ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Ви змогли запровадити антикорупційне бюро з широкими повноваженнями. Ми обговорювали це», - сказала Лагард.

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За її словами, Україна має поновити соціальний контракт між народом та владою. Українці повинні невпинно боротися з корупцією.

Лагард зазначила, що ефективна боротьба з корупцією працюватиме врешті-решт на відновлення країни та її економіки.