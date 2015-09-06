Порошенко: Ніхто не буде прискорювати прийняття в другому читанні змін до Конституції

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Зараз ніхто не буде прискорювати прийняття змін до Конституції в другому читанні. Саме зараз якраз ми і маємо провести роз'яснювальну роботу, що таке децентралізація”, - сказав він.

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Президент закликав ЗМІ активно долучитися до співпраці у напрямку проведення роз'яснювальної роботи стосовно змін до Основного Закону.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі. «Проти» - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.

Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.