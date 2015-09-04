Конституційна комісія підтримала запропоновані зміни до Конституції щодо судової реформи

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування не було жодного голосу проти, а 5 члени комісії утрималися, серед них - народний депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд.

Конституційна комісія вирішила направити законопроект до Венеціанської комісії для отримання висновку.

Також передбачається, як окремою думкою, направити пропозицію про звільнення всіх суддів після ухвалення змін до Конституції і перепризначення їх.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні схвалила в першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Проектом змін до Конституції України в частині децентралізації не передбачений особливий статус Донбасу.