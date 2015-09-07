Тука вимагає створити слідчо-оперативну групу з розслідування розстрілу волонтерів під Щастям

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Як зазначено у повідомленні, протягом 2-3 вересня на території Новоайдарського району відбулися два терористичних акти, унаслідок яких загинули та отримали поранення члени зведеної мобільної групи по боротьбі з контрабандою: військовослужбовці Збройних Сил Україні, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України та волонтер.

Зважаючи на великий соціальний резонанс та громадську небезпеку цих злочинів, розглядаючи їх як зухвалий виклик українській владі та конституційному устрою держави, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», враховуючи погодження Антитерористичного центру при Службі безпеки України, керівник Луганської області Тука просить створити слідчо-оперативну групу з розслідування обставин справи.

Читайте такожУ мережі оприлюднили фото розстріляної машини бійців АТО, які боролися з контрабандою

Очільник області звертається до прокурора Луганської області Юрія Квятківського з проханням створити та особисто очолити слідчо-оперативну групу із залученням співробітників управління СБУ в Луганській області, Головного управління МВС України у Луганській області, військової прокуратури та військової служби правопорядку Луганського гарнізону, підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України з дислокацією в Луганській області.

«Дуже важливо, щоб розслідування пройшло неупереджено і всі винні були покарані. Для мене це особисте, оскільки загинув мій друг, я обіцяю, що не дам тиснути та втручатися у розслідування «третім особам». Всі, хто вчинив цей злочин, незалежно від їх «покровителів» та звання, понесуть відповідальність перед судом і своєю честю. Також прошу всіх, хто має інформацію, довіритися мені й під мої гарантії погодитися на надання офіційних свідчень», – відзначив Тука.

Читайте такожМобільну групу із боротьби з контрабандою під Щастям розстріляв хтось зі своїх - Тука (відео)

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у штабі АТО інформували, що у засідку бойовиків потрапила мобільна група з контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування, до складу якої входили волонтери, працівники Державної фіскальної служби, СБУ, військовослужбовці-десантники ЗСУ.

Напад було скоєно неподалік селища Лобачеве, яке розташоване між Щастям та Слов'яносербськом. На шляху слідування групи були закладені міни, працював снайпер.

Під час бойового зіткнення загинув волонтер та співробітник фіскальної служби, 4 бійців було поранено.

4 вересня начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко повідомив, що за фактом нападу на мобільну групу розпочато розслідування.

«За фактом нападу на мобільну робочу групу, що стався 2 вересня на Луганщині, призначено розслідування. Перевірку здійснюють представники Служби безпеки України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Я доручив усіляко сприяти розслідуванню, щоб дізнатись правду та встановити винних осіб», - інформує Муженко.