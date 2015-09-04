Муженко: Розпочато розслідування нападу на мобільну групу під Щастям, який забрав життя двох людей

Про це у Facebook написав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«За фактом нападу на мобільну робочу групу, що стався 2 вересня в Луганській області, призначено розслідування. Перевірку здійснюють представники Служби безпеки України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Я доручив всіляко сприяти розслідуванню, щоб дізнатися правду і встановити винних осіб», - повідомив Муженко.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у штабі АТО поінформували, що в засідку бойовиків потрапила мобільна група з контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування, до складу якої входили волонтери, працівники Державної фіскальної служби, СБУ, військовослужбовці-десантники ВСУ.

Напад було скоєно неподалік від селища Лобачеве, яке розташоване між Щастям і Слов'яносербськом.

На шляху прямування групи були закладені міни, працював снайпер.

У ході бойового зіткнення загинув волонтер і співробітник фіскальної служби, 4 бійці були поранені.