Муженко: Розпочато розслідування нападу на мобільну групу під Щастям, який забрав життя двох людей
За фактом нападу на мобільну групу із контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування під містом Щастя Луганської області розпочато розслідування.
Про це у Facebook написав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.
«За фактом нападу на мобільну робочу групу, що стався 2 вересня в Луганській області, призначено розслідування. Перевірку здійснюють представники Служби безпеки України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Я доручив всіляко сприяти розслідуванню, щоб дізнатися правду і встановити винних осіб», - повідомив Муженко.
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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у штабі АТО поінформували, що в засідку бойовиків потрапила мобільна група з контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування, до складу якої входили волонтери, працівники Державної фіскальної служби, СБУ, військовослужбовці-десантники ВСУ.
Напад було скоєно неподалік від селища Лобачеве, яке розташоване між Щастям і Слов'яносербськом.
На шляху прямування групи були закладені міни, працював снайпер.
У ході бойового зіткнення загинув волонтер і співробітник фіскальної служби, 4 бійці були поранені.