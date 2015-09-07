НАТО відкриє в Україні повноцінне представництво - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок в Брюсселі по завершенню зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, передає власний кореспондент УНІАН.

Відповідна угода, за словами Клімкіна, буде підписана у Києві під час візиту генерального секретаря НАТО.

"Ми домовилися підписати під час цього візиту Угоду про статус представництва НАТО в Україні. Ми відходимо від концепції Офісу зв'язку НАТО і створюємо, по суті, справжнє посольство НАТО в Україні", - заявив він.

Крім того, під час візиту буде підписані й інші документи.

"Серед них я б виділив нашу дорожню карту про оборонно-технічну взаємодію з НАТО, нашу взаємодію в сфері стратегічних комунікацій або, краще сказати, нашу взаємодію у боротьбі з російською пропагандою", - уточнив Клімкін.

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Також під час зустрічі з генсеком сторони обговорили, крім започаткування роботи вже існуючих трастових фондів, можливість "започаткування нових трастових фондів та проектів, наприклад в сфері розмінування, в сфері стратегічних комунікацій".

"І, звичайно, ми звернули особливу увагу на сприянні українським Військово-Морським Силам та силам спеціальних операцій", - додав глава зовнішньополітичного відомства України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральних секретар НАТО Йєнс Столтенберг вперше в історії як Північноатлантичного альянсу, так і України візьме участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України, а також візьме участь в офіційній церемонії відкриття спільних навчань Україна-НАТО, які пройдуть з 21 по 25 вересня на Львівщині.

"На засіданні буде остаточно прийнято низку документів, в тому числі Військову доктрину і Стратегічний оборонних бюлетень", - повідомив глава зовнішньополітичного відомства України.