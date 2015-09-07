Генсек НАТО вперше в історії Альянсу і України візьме участь у засіданні РНБО

Про це повідомив у понеділок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО по завершенню зустрічі з генеральним секретарем організації Столтенбергом міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає власний кореспондент УНІАН.

"Щойно я мав змістовну зустріч з генсеком НАТО, і ми обговорили його візит в Україну, який буде знаковий та символічний, оскільки він разом з президентом України візьме участь в офіційній церемонії відкриття навчань у сфері цивільного захисту, а в рамках візиту вперше в історії НАТО та України на запрошення президента України візьме участі засіданні РНБО", - сказав міністр.

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За його словами, дата візиту буде названа найближчими днями. Відомо, що навчання пройдуть з 21 по 25 вересня на Львівщині.

Клімкін наголосив, що засідання РНБО "дозволить нам проговорити, як ми будемо здійснювати нашу взаємодію в сфері проведення реформи безпекового та оборонного сектору України, повномасштабного доведення його до стандартів НАТО".

"На засіданні буде остаточно прийнято низку документів, в тому числі Воєнну доктрину і Стратегічний оборонний бюлетень", - додав глава зовнішньополітичного відомства України.