Тягнибока 8 вересня у якості свідка допитають у справі про сутички під Радою

Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

"8 вересня 2015 року в головному слідчому управлінні МВС відбудеться допит лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока як свідка щодо подій 31 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок допиту - об 11:00.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.