У Нових Петрівцях прощаються із загиблими в сутичках під Радою нацгвардійцями (фоторепортаж)

Про це повідомляє Громадське.

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Як відомо, під час заворушень під стінами парламенту 31 серпня загинули троє солдатів строкової служби – Олександр Костін, Дмитро Сластиков, Ігор Дебрін.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

До ЄРДР внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 348 (вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення), Кримінального кодексу України.