Від "Самопомочі" на мера Києва балотуватиметься ресторатор Гусовський, Львова - Садовий

Ці кандидатури були висунуті партією під час VI з'їзду, який сьогодні проходить в Києві.

Представляючись делегатам з’їзду, Гусовський зазначив, що є “династійним киянином” і останні 15 років займається ресторанним бізнесом.

Також “Самопоміч” висунула ще 11 кандидатів на посади голів міських рад в обласних центрах, зокрема, Ірину Кулинич – на посаду голови Івано-Франківської міської ради; Наталію Чиж — Житомирської міськради, Віту Атаманчук — Кіровоградської міськради, Олександра Сєнкевича — Миколаївської міськради, Ігоря Укіпнюка - на посаду голови Полтавської міськради, Тараса Пастуха — Тернопільської міськради, Тараса Сітенка - Харківської міської ради, Андрія Дмитрієва — Херсонської міськради, Юрія Самолюка — Хмельницької міськради, Романа Шевченка — Черкаської міськради, Володимира Зуба — Чернігівської міськради.

Читайте такожУ "Самопомочі" прогнозують, що кампанія з виборів депутатів місцевих рад буде "брудною"

Як повідомляє прес-служба "Самопомочі", загалом партія висуватиме 45 кандидатів в мери на вибори 25 жовтня.

До моменту офіційного висунення кандидатів місцевими осередками наприкінці вересня на сайті політичної сили буде проходити громадське обговорення кандидатур. Раніше подібна процедура розпочалась щодо понад 2 тисяч потенційних кандидатів у місцеві депутати від «Самопомочі».

На з’їзді партія також затвердила перелік обласних, районних, міських та селищних рад, в які партія висуватиме своїх представників – загалом понад 200.

Раніше УНІАН повідомляв, що на черговому засіданні ЦВКбуло призначено на неділю, 25 жовтня 2015 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів та оголосила з 8 вересня 2015 року початок виборчого процесу перших зазначених місцевих виборів. Вибори відбудуться у 85 об’єднаних територіальних громадах вказаних областей.