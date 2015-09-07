ЦВК оголосила початок виборчого процесу депутатів місцевих рад серед перших об’єднаних громад

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії.

До ЦВК надійшли звернення Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у зв’язку з утворенням у зазначених областях об’єднаних територіальних громад.

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Розглянувши вказані звернення, Комісія встановила, що вони надійшли в установлений строк та відповідають вимогам законодавства України (крім звернення Тернопільської ОДА в частині щодо прийняття рішення про призначення перших виборів депутатів Хоростівської міської, Вишнівецької, Товстенської селищних рад об’єднаних територіальних громад та відповідних міського, селищних голів).

Відтак, Комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2015 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів та оголосила з 8 вересня 2015 року початок виборчого процесу перших зазначених місцевих виборів. Вибори відбудуться у 85 об’єднаних територіальних громадах вказаних областей.

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Таким чином, станом на 7 вересня Комісією оголошено початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 159 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Питання призначення інших перших місцевих виборів можуть розглядатися Центральною виборчою комісією лише після закінчення виборчого процесу чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Окрім того, внесено зміни до постанов ЦВК від 3 вересня 2015 року № 216, від 10 серпня 2015 року № 170 та від 28 серпня 2015 року № 195.

Комісія також затвердила Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, а також встановила форми подань про заміну членів відповідних виборчих комісій, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 5 вересня розпочався виборчий процес чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Початок виборчого процесу не стосується тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Крім того, Центральна виборча комісія встановила неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів до 91 місцевої ради в населених пунктах на підконтрольній Україні частині Донецької області та до 31 місцевої ради на підконтрольній Україні частині Луганської області.

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У той же час не розпочався виборчий процес виборів депутатів районних рад у місті Києві, оскільки вибори до зазначених рад призначені на 27 березня 2016 року.

При цьому перші місцеві вибори пройдуть у 5 об’єднаних територіальних громадах Волинської області, 10 – Дніпропетровської, 8 – Житомирської, 2 – Кіровоградської, 7 – Одеської, 10 – Полтавської, 21 – Хмельницької, 10 - Чернівецької.