Європа небезпечно маргіналізує тему війни в Україні – президент Польщі

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час відкриття XXV Економічного форуму в Криниці, повідомляє Польське радіо.

“Сьогоднішній Європі загрожують чотири найбільші проблеми. Це демографічна криза, криза Єврозони, міграційна криза, а також небезпечна маргіналізація війни в Україні та російської агресії”, – сказав Дуда.

На думку президента Польщі, Мінські домовленості, укладені у лютому цього року, мали позитивний вплив на врегулювання кризи в Україні, проте не принесли довготривалого миру.

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“Конфлікт в Україні має закінчитися довготривалим миром, а не замороженням. А тривалий мир має означати повернення до міжнародно визнаних кордонів”, – підкреслив Дуда.

Він вкотре заявив про бажання Польщі брати активнішу участь у врегулюванні ситуації на Донбасі. Дуда нагадав, що Мінські домовленості не виконуються у повному обсязі і навряд чи будуть дотримуватися, тому ЄС вже зараз варто замислитися над тим, що Європа може запропонувати Києву після 31 грудня, коли закінчується термін дії Мінських угод.

Крім того, президент наголосив, що для доброго майбутнього Європи важливою є єдність та партнерство країн-членів ЄС, тоді як егоїзм окремих держав може це майбутнє перекреслити. Для прикладу Дуда навів Німеччину, влада якої останнім часом відновила зусилля стосовно будівництва разом з «Газпромом» газопроводу Nord Stream-2 ("Північний потік-2") в обхід Польщі.

Економічний форум у Криниці є однією з найбільших у Центрально-Східній Європі щорічною конференцією, на якій зустрічаються політики, бізнесмени, діячі культури та самоврядування. Гаслом цьогорічного форуму є “Як збудувати сильну Європу. Стратегії для майбутнього”. Однією з провідних тем зустрічі є ситуація в Україні.