Дуда виступив проти "заморожування" російсько-українського конфлікту

Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти "заморожування" українсько-російського конфлікту.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає DW.

За словами Дуди, ситуація на сході України та посилення присутності НАТО в Польщі стануть основними темами його переговорів із канцлером Анґелою Меркель та президентом ФРН Йоахімом Ґауком у Берліні.

"Перш за все ми повинні спрямувати наші зусилля на те, щоб цей конфлікт не був заморожений, а завершився встановленням тривалого миру", - зазначив Дуда.

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На думку польського президента, якщо держава незаконно окуповує чужу територію, то найкращий вихід - повернення до статус-кво до конфлікту. Прийняття зміни кордонів, здійснене з використанням сили, створило б небезпечний прецедент в Європі.

За словами Дуди, Мінські домовленості обмежили тільки бойові дії, однак не поклали край конфлікту. А тому потрібно напрацювати нове мирне врегулювання, для чого Німеччина, Франція та інші країни, зокрема й Польща, повинні діяти спільно.