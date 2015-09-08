Лідери коаліції наприкінці тижня зустрінуться з президентом та прем'єром

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”, представник президента в парламенті Степан Кубів повідомив у коментарі журналістам після засідання Ради коаліції.

Кубів зазначив, що на прохання лідерів коаліції відбудеться зустріч з президентом за участі глави уряду, на якій буде обговорено ряд питань.

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“Це питання характеру безпеки держави, питання соціального захисту, питання формування Податкового кодексу на нових принципах... і це питання просто продовження відповідного діалогу між гілками влади — парламент-президент-уряд”, - сказав депутат.

Кубів уточнив, що засідання заплановане на кінець поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко заявив, що учасники коаліції зустрінуться з президентом та прем'єр-міністром 8 або 9 вересня.