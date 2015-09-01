У Порошенка запевняють, що чотири фракції залишаться в коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Кубів зауважив, що коаліція навіть після виходу з неї Радикальної партії все одно має необхідні 226 голосів.

“Йде питання, що сьогодні проведено засідання фракцій. Прийнято відповідний план. План позитивний на те, що коаліція буде збережена”, - сказав депутат.

Відповідаючи на запитання, яким чином буде збережено коаліцію і чи буде перепідписуватися коаліційна угода, Кубів зазначив, що консультації з цього питання вже були проведені сьогодні і продовжуватимуться завтра.

“І будуть прийняті відповідні рішення”, - додав представник президента.

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На уточнення, чи це питання ще не вирішено в юридичному плані, Кубів сказав: “Абсолютно. Сьогодні просто обмінялися думками”.

Крім того, депутат зазначив, що на нараді у голови Верховної Ради не було розмови про те, що “Самопоміч” виходить з коаліції. Чотири фракції залишаються у коаліції”, - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні про вихід зі складу коаліції оголосила Радикальна партія.