У Мінську домовляються про відведення озброєнь калібром до 100 мм
У Мінську почалися консультації офіційних представників України, ОБСЄ та Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі за участю бойовиків.
Про це у Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.
"Почалися консультації Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", - говориться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер заявила, що на 8 вересня в Мінську заплановано підписання Тристоронньої угоди контактною групою про відвід озброєнь калібром менш як 100 мм.
В Минске Трёхсторонняя контактная группа продолжает работу: заседание продолжается в расширенном составе с приглашением ...Posted by Dariia Olifer on 8 вересня 2015 р.