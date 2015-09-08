У Мінську домовляються про відведення озброєнь калібром до 100 мм

Про це у Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

"Почалися консультації Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", - говориться в повідомленні.

Читайте такожЗавтра контактна група щодо Донбасу обговорить виконання Мінського протоколу

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер заявила, що на 8 вересня в Мінську заплановано підписання Тристоронньої угоди контактною групою про відвід озброєнь калібром менш як 100 мм.