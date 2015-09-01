У Кучми заявили, що угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм можуть підписати 8 вересня

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в Тристоронній контактній групі, Дарка Оліфер на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожПрезидент: Є крихка надія на мир - бойовики вже п'ятий день не стріляють з важкої зброї

Завершилася відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Оліфер зазначила, що сьогодні всі учасники відеоконференції підтвердили: "Обидві сторони повністю дотримуються режиму припинення вогню. Зокрема, цей факт засвідчив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, а також офіцери зі Спільного центру з контролю та координації".

"У порядку контролю за виконанням режиму припинення вогню й напередодні засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в Мінську 8 вересня й де передбачається підписання угоди про відведення гармат калібром менше 100 мм, наступна відеоконференція тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей відбудеться в п'ятницю, 4 вересня", - повідомила прес-секретар.