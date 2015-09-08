Порошенко закликає Кабмін та ВР звільнити Вощевського

Президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні уряду у вівторок закликав Кабінет міністрів і Верховну Раду задовольнити заяву віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського про відставку.

«Я впевнений, що ми маємо об'єднати зусилля і реагувати на це. Умовно кажучи, вийшла фракція з коаліції. Валерій Вощевський написав заяву про відставку. Ставте у вівторок це питання. Ми цінуємо вашу працю, до побачення», - сказав він.

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Також президент відзначив, що будь-які кадрові рішення в складі уряду, які зможуть підвищити його ефективність, виправдані та необхідні.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Вощевський заявив, що складає з себе повноваження віце-прем'єр-міністра. Він відзначив, що рішення Радикальної партії про вихід з коаліції було прийнято одностайно, у зв'язку з чим партія не може мати свого представника в уряді.