Юнкер за певних умов сприятиме наданню безвізового режиму України

Таку заяву він зробив, вперше звертаючись до Європейського парламенту на посаді голови Єврокомісії.

«Я буду робити все, щоб Європейська Рада змогла надати право безвізових подорожей українським громадянам. Якщо будуть виконані умови, це має бути зроблено», - сказав Юнкер.

Він наголосив, що Євросоюз підтримує демократичні зусилля президента України Петра Порошенка. «Ми повинні його підтримати, тому що в нього є мужність діяти, і це нелегко зробити. Ті, хто мають сумніви в нашій участі в українському питанні, помиляються, тому що ми пропонували у багатьох розмовах президенту Порошенку все необхідне, про що просила Україна, і ми будемо це продовжувати», - запевнив Юнкер.

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Він нагадав, що Україні було виділено 3,41 млрд євро макрофінансової допомоги, а також Єврокомісія допомагає в досягненні домовленостей з РФ, які забезпечать безпеку постачання газу взимку, і консультує в питанні реформування сфері юстиції.

Раніше УНІАН писав, що голова Єврокомісії Юнкер заявляв, що Європейський Союз допоможе Україні побороти корупцію.

За його словами, громадяни України не хочуть жити в країні, де «корупція відіграє роль. Українські демократи хочуть країну без корупції, і тому ми повинні допомогти в цьому».