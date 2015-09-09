В ЄС згадали ідеали Майдану і заявили про допомогу у боротьбі з корупцією

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Страсбурзі під час першого звернення до Європейського парламенту на посаді голови Єврокомісії.

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«Як сказав (лідер політичної групи лібералів та демократів) Гі Верхофстадт декілька місяців тому в цій будівлі (у Європарламенті), Майдан був не тільки за демократію, за членство (України) в ЄС», - зазначив Юнкер. За його словами, громадяни України не хочуть жити в країні, де «корупція відіграє роль. Українські демократи хочуть країну без корупції, і тому ми повинні допомогти в цьому».

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Також у своєму виступі Юнкер зупинився на проблемах міграційної кризи, питанні Греції, соціальній та економічній ситуації у Євросоюзі, майбутньому референдуму у Великій Британії, кліматичних змінах тощо.