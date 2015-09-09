Децентралізація має "запобіжники" будь-яким проявам сепаратизму – Порошенко
Президент України Петро Порошенко вкотре наголошує, що децентралізація не має нічого спільного з федералізацією, Україна стовідсотково залишатиметься унітарною державою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.
“Децентралізація не має нічого спільного з федералізацією”, - підкреслив президент.
Порошенко знову наголосив, що децентралізація не стосується питань оборони, національної безпеки, зовнішньої політики, боротьби з корупцією, забезпечення прав і свобод громадян.
“Україна є, була і стовідсотково буде унітарною державою”, - запевнив президент.
За словами Порошенка, “концепція реформи передбачає дієві запобіжники будь-яким проявам сепаратизму”.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів з 368, зареєстрованих у сесійній залі. «Проти» - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.
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Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) мінімум 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.