Я не ношу рожеві окуляри, але Мінські угоди працюють - Порошенко

Про це він заявив в ході засідання Ради регіонального розвитку, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Мінські Угоди працюють, хто хоче переконатися, подивіться звітність за статистикою обстрілів. Я не людина, яка носить рожеві окуляри, тому нам треба зміцнювати нашу армію і бути готовими в будь-який момент до зриву Мінських угод і настання", - заявив Порошенко.

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Порошенко зазначив, що з 29 серпня 2015 р. в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі немає обстрілів.

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"Вчора, позавчора і сьогодні у нас не було жодного пострілу. У нас були дії в Луганській області розвідувально-диверсійної групи, бойове зіткнення вже за межами лінії розмежування, і ворог заплатив велику ціну за такі дії проти нашої держави", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий. В цілому протягом 8 вересня проросійські бандформування 4 рази порушили перемир'я.